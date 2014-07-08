В Донецке боевики похитили священника

17:05, 08 июля 2014
Политика
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8 июля в Донецке около своего дома выкраден священник УПЦ Киевского Патриархата протоиерей Юрий Иванов. 

крест хрест / bilgorod-d.org.ua

Об этом сообщает Евстратий Зоря в своем Facebook.

Служил священник в домовой церкви Покрова Богородицы в Петровском районе Донецка.

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"Ранее сепаратисты приезжали к этому священнику и требовали, чтобы он от своего имени вызвал к себе домой под предлогом срочной необходимости архиепископа Донецкого УПЦ КП Сергия - очевидно с целью дальнейшего похищения",  - пишет Зоря.

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