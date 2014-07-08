В Донецке боевики похитили священника
17:05, 08 июля 2014Политика
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8 июля в Донецке около своего дома выкраден священник УПЦ Киевского Патриархата протоиерей Юрий Иванов.
Боевики похитили священника / bilgorod-d.org.ua
Об этом сообщает Евстратий Зоря в своем Facebook.
Служил священник в домовой церкви Покрова Богородицы в Петровском районе Донецка.
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"Ранее сепаратисты приезжали к этому священнику и требовали, чтобы он от своего имени вызвал к себе домой под предлогом срочной необходимости архиепископа Донецкого УПЦ КП Сергия - очевидно с целью дальнейшего похищения", - пишет Зоря.
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