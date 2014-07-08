В Европарламенте обещают ратифицировать ассоциацию с Украиной как можно скорее

Об этом Брок заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту УНИАН.

„Прежде всего мы выполним наше обещание о том, что мы ратифицируем Соглашение об ассоциации так скоро, как это возможно. Я думаю, что это будет октябрь”, - сказал он.

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Председатель комитета уверен, что уже на этой неделе по этому вопросу будут назначены докладчики, чтобы „после летних каникул мы сразу начали процесс, чтобы достичь результата”. „Ми также очень четко отметим позицию Европейского Союза, что неприемлемо принимать предупредительные меры в отношении украинской торговли, неприемлемо нарушать международные законы, мы хотим, чтобы Украина была способна сделать свой выбор. Будущее Украины должно решаться не в Брюсселе, не в Москве, а в Киеве. Это мы объясним нашим российским партнерам”, - сказал он.

Отвечая на вопрос относительно того, продолжать ли переговоры с Россией или применять санкции, Брок сказал, что переговоры – „всегда лучший подход, но иногда у вас просто нет выбора, и тогда будут применены санкции”. „Я надеюсь, что будет конструктивный подход, в результате которого будет найдено решение, во избежание третьей фазы санкции. И это было бы успехом”, - сказал политик.

Справка УНИАН. Брок избран на должность председателя комитета Европарламента 7 июля. Является членом ЕП с 1980 года. Возглавлял этот же комитет по вопросам иностранных дел с 2997 по 2007 гг., затем – с 2012 года. Является спикером группы Европейской народной партии в ЕП.