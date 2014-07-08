В Запорожье на проплаченный пророссийский митинг пришли только патриоты Украины - СМИ

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В Запорожье под стенами горсовета проходит пикет. О нем накануне в соцсетях заявили участники пророссийских митингов, сообщает Голос Запорожья.

Как стало известно "Голосу" из достоверных источников, заказ на пикет поступил от донецких боевиков.

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Но там собрались около 50 человек, которые поддерживают единство страны. Люди рассказывают, что выступают против увеличения тарифов.

Активисты поют известную песню о президенте России Владимире Путине и кричат: "Слава Украине", "Чемодан, Москва, Россия".

На месте работают российские журналисты. Они встретили достойный отпро от местных жителей. Горожане отказываются давать интервью на камеру.