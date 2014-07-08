Аваков обещает "существенно обновить" состав милиции в освобожденных от боевиков городах
15:18, 08 июля 2014Политика
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Об этом Арсен Аваков сообщил на сегодняшней встрече с жителями Славянска.
В освобожденных на Донбассе городах обновят состав милиции / Фото УНИАН
Состав милиции освобожденных от террористов городов будет существенно обновлен, обновление будет проведено за счет дополнительных сил.
Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на сегодняшней встрече с жителями Славянска, проинформировала пресс-служба МВД.
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"Состав милиции будет существенно обновлен за счет добавленных внешних сил, чтобы восстановить порядок и доверие. Будут, конечно, и ваши местные – те, к кому у нас есть доверие", – подчеркнул он.
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