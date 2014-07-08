Аваков обещает "существенно обновить" состав милиции в освобожденных от боевиков городах

15:18, 08 июля 2014
Политика
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Об этом Арсен Аваков сообщил на сегодняшней встрече с жителями Славянска.

Фото УНІАН

Состав милиции освобожденных от террористов городов будет существенно обновлен, обновление будет проведено за счет дополнительных сил.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на сегодняшней встрече с жителями Славянска, проинформировала пресс-служба МВД.

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"Состав милиции будет существенно обновлен за счет добавленных внешних сил, чтобы восстановить порядок и доверие. Будут, конечно, и ваши местные – те, к кому у нас есть доверие", – подчеркнул он.

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