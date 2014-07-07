Силы АТО освободили еще один поселок на Донетчине - Тымчук
20:14, 07 июля 2014Политика
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Украинские военные взяли под полный контроль Семеновку.
REUTERS
Силы АТО освободили еще один поселок на Донетчине.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
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"Взят под полный контроль н.п. Семеновка. Подразделения сил АТО провели в данном населенном пункте фильтрационные мероприятия", - отметил он.
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