СМИ: В Донецке террористы расселились по общежитиям и ходят по городу небольшими группами

Об этом ТСН.uа на условиях анонимности сообщил местный житель, который работает в центре города.

"Когда террористы приехали в город, по улицам они ходили большими колоннами. Теперь город опустел. На улицах стало меньше машин. Вооруженные люди встречаются редко. Максимальные группы - 5-6 человек. В основном, это мужчины лет 50-ти. Оружие у них старого образца", - сообщает очевидец.

Читайте такжеВ Донецк удалось убежать только мелким группам террористов - пресс-офицер АТО По словам источника, террористы рассредоточились по общежитиях и профилакториях. Милиция передвижению боевиков не мешает, поскольку давно общается с боевиками так называемой ДНР. Милиционеров на улицах сейчас практически нет.

Пока город живет в привычном режиме. Офисные здания в центре и магазины работают.

"Когда начинаются перестрелки или захваты, из громкоговорителей, там, где они есть, просят покинуть здания. Так было во время захвата здания областного УВД неделю назад", - рассказывает житель Донецка.

Местные жители не верят в то, что город начнут обстреливать силы АТО, поэтому массового оттока населения пока нет.

Напомним, заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заявил, что будет проведена полная блокада Луганска и Донецка.