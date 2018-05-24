Депутат Чудновский: Блокирование парламента ставит крест на перспективах Партии регионов

Разблокирует ли оппозиция парламентскую трибуну, а, следовательно, начнет ли работу Верховная Рада уже в ближайшее время? Версий по этому поводу хватает. С этими вопросами мы обратились к народному депутату Украины от БЮТ Виталию Чудновскому.

- Господин Чудновский, собирается ли коалиция идти навстречу требованиям оппозиции, чтобы таким образом разблокировать работу Верховной Рады? - Мы ценим репутацию высшего законодательного органа страны, но не собираемся превращать его работу в театр абсурда. Это – дело принципа: стоит нам один раз создать прецедент, пойдя на уступки там, где наша позиция является принципиально верной, и Верховная Рада утонет в мелком политическом интриганстве и сведении межличностных счетов, которые не имеют никакого отношения к функциям парламента.

- Не кажется ли Вам, что парламентская оппозиция могла бы поднять на щит более значимую и резонансную общественную проблему, и тогда большинству пришлось бы непросто. - Вообще-то вопрос стоило бы направить в адрес оппозиции. Я могу лишь предположить: оппозиционерам нецелесообразно браться за реальную проблематику, поскольку эффективность нынешнего Правительства не оставляет им шансов на успех во время предметного обсуждения сути дела. Следовательно, приходится высасывать из пальца псевдопроблемы. Какой расчет делается при этом? Мы поддадимся на провокацию, а, следовательно, сами дискредитируем себя в глазах общества – своей непоследовательностью, шараханием со стороны в сторону.

- А если все-таки оппозиция найдет резонансную, общественно весомую проблему, на которую можно сделать ставку? Например, неплохие пропагандистские перспективы открывает требование ответственности за очереди в отделения «Ощадбанка». - Давайте проанализируем ситуацию по сути: есть ли здесь вина «Ощадбанка», правительства и коалиции? Кто из представителей властной вертикали рекомендовал или намекал на необходимость занимать очередь за деньгами с двух часов ночи?

Ответ на этот вопрос как раз и выясняет сущность основных проблем, которые нынешняя власть унаследовала от прошлой. Очереди под отделениями «Ощадбанка» – это показатель грандиозного недоверия народу к власти, к представлению об украинской власти, сформировавшемуся на уровне общественного мнения за предыдущие годы. Поэтому наши политические оппоненты не слишком педалируют проблему очередей. Ведь это – приговор их стилю управления.

Я уверен, что через год-полтора те, кто ночевал в очередях под отделениями «Ощадбанка», вспомнят это как страшный сон, который уже никогда не повторится. Это будет означать, что мы будем жить совсем в другой стране. Здесь слово власти будет иметь вес, а сама власть не будет рассматриваться как враг.

- Но, почему Вы убеждены, что оппозиция не сможет длительное время эффективно эксплуатировать даже, мягко говоря, не приоритетную общественную проблему? Современные PR-технологии, как известно, творят чудеса. - Давайте не преувеличивать всесильность PR-технологїй. Трудности оппозиции заключаются в том, что псевдопроблему нельзя использовать в качестве информационного повода на протяжении длительного времени. День, два, максимум неделя – да, но дальше заинтересованность общества начинает стремительно падать и политическая сила оказывается в так называемой электоральной яме.

- Однако некоторые представители Партии регионов утверждают, что готовы идти до конца, чтобы доказать недееспособность Верховной Рады этого созыва и вынудить Президента объявить еще одни досрочные парламентские выборы. - Это блеф. Наши оппоненты прекрасно понимают, что новые выборы для них равнозначны политическому самоубийству. Если они состоятся, самые крупные электоральные потери будет иметь сегодня именно Партия регионов. В лучшем случае, она наберет 25%. Об этом свидетельствует динамика электоральных симпатий БЮТ, она имеет стабильную восходящую тенденцию. Поэтому у нас по поводу возможных досрочных выборов голова не болит. Если кто-то хочет поэкспериментировать – пожалуйста. Как солидная и ответственная политическая сила, мы готовы к выборам всегда.

- Исходя из этого, Ваш прогноз на ближайшие дни?

- Убежден, наши политические оппоненты прекрасно понимают все приведенные мной аргументы. На искусственном противостоянии долго не протянешь, выборы ничего не решают, даже ухудшают ситуацию. Следовательно, парламент – единственная для них возможность политического пиара. Поэтому дискредитация Верховной Рады, а тем более прекращение ее работы, ставит крест на перспективах регионалов. Отсюда вывод: в ближайшие дни парламент заработает.

Беседу вел Александр Гончаренко