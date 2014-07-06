Стали известны имена двух возможных преемников митрополита Владимира - СМИ

После вчерашней смерти настоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира заговорили о возможных его преемниках. Называют имена двух потенциальных кандидатов. 6 июля Священный Синод должен определиться с датой, когда будут выбирать нового руководителя УПЦ МП.

Процедура избрания Предстоятеля прописана в уставе Украинской православной церкви Московского патриархата, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Согласно ему, после смерти Предстоятеля местоблюститель созывает Собор епископов. На нем должны присутствовать все 70 епископов - 50 правящих архиереев и 20 - викарных. Отказаться от участия в Соборе не может никто без уважительных причин. Для того, чтобы Собор состоялся, нужен кворум - две трети его членов. Право быть кандидатом на пост Предстоятеля могут правящие архиереи. Голосование может быть открытым или тайным.

Счетная комиссия подсчитывает голоса. Решения принимаются простым большинством. Если кандидаты набирают одинаковое количество голосов при тайном голосовании - будет следующий его тур. Если равное количество голосов при открытом голосовании решающим является голос председателя, то есть, местоблюстителя. После этого новоизбранный Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата должен быть представлен Патриарху Московскому и всея Руси для получения благословенной грамоты. Предстоятеля УПЦ МП выбирают пожизненно.

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Один из кандидатов - неизвестный до недавнего времени митрополит Антоний, которого лично поддерживает патриарх Кирилл.

Несмотря на то, что с 2011-го года митрополит Владимир тяжело болел, но продолжал жить, ему уже тогда начали подбирать замену. Кремль и прежняя власть в желании сместить предстоятеля УПЦ МП прибегали к резким действиям в отношении него самого и окружения. Говорят, ожидание смерти Владимира в Кремле было настолько сильное, что прощаться с предстоятелем Украинской православной церкви гости из Москвы приезжали дважды. Но митрополит продолжал жить.

В сентябре 2013-го Блаженнейший Владимир посетил Одессу, где пообщался с постоянными членами Синода и рассказал о попытке "Семьи" избавиться от него.

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"Рассказал, что на него оказывается давление со стороны бывшего президента и власть имущих с целью освобождения престола митрополита и уйти в отставку ради избрания нового предстоятеля", - говорит Александр Драбинко, секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

А Кремль и власть видели предстоятелем никому доселе не известного Антония, на тот момент ректора духовной академии, прошлое которого тесно связано с Москвой. Поэтому для Патриарха Кирилла он был и является идеальной кандидатурой. Антоний долгое время работал в Москве. Учился в местных семинариях.

Поэтому карьера ректора академии стремительно пошла вверх. Вопреки воле Владимира, его вводят в постоянные члены Синода и делают руководителем дел церкви. Антоний начинает вместе с командой Януковича работать на свержение Владимира. Предстоятель Украинской церкви несмотря на свое состояние пытался защищать церковь от захвата и понял, с кем имеет дело. Один из членов Синода передал ТСН уникального письма.

"Преждевременные амбиции Преосвященного владыки Антония относительно престола киевских митрополитов, заставляют нас высказать недоверие к Его Высокопреосвященству", - говорится в письме.

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Владимир попросил освободить Антония с занимаемых должностей - руководителя дел церкви и ректора Киевской духовной академии и семинарии. Однако члены Синода проигнорировали требование своего Предстоятеля. Тем временем, тогдашнему президенту Януковичу докладывают о каждом шаге Антония на пути к должности Предстоятеля УПЦ МП.

"... митрополит Антоний продолжает попытки заручиться поддержкой на должность главы церкви как со стороны украинских чиновников, так и Московской патриархии. Так, 9 февраля он провел встречу с советником президента Сергеем Левочкиным, 10 февраля - главой внешних церковных связей РПЦ митрополитом Волоколамским Илларионом (Алфеевым)..., а в конце февраля планирует встретиться с главой РПЦ патриархом Кириллом (Гундяевым)", - говорится в письме.

Тем временем внутри УПЦ МП разгорается настоящая война. Окружение Владимира в лице его секретаря и опекуна Александра Драбинко становятся предметом нападок со стороны прокремлевских иерархов УПЦ МП. Последнее не нравятся слишком автокефалистские настроения окружения Блаженнейшего. Драбинко - пытается оградить Владимира от давления власти и сам становится заложником - его изолируют от митрополита и держат за городом. Все это время у них идет война с Антонием.

Однако после победы Майдана и бегства Януковича на Священном Синоде в феврале этого года местоблюстителем выбирают не Антония, а митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия. Члены Синода хорошо понимали, что Антоний - креатура Януковича и Кремля, поэтому, не находясь под давлением Банковой, отдали свои голоса Онуфрию, человеку, который ведет монашеский образ жизни, аскетический и удаленный от политики. У него нет дорогих авто и домов, живет Онуфрий в епархиальном управлении в Черновцах. Однако сейчас ходят слухи, что местоблюститель Онуфрий уже якобы написал рапорт и выразил поддержку Антонию. Говорят, здесь "торчат уши" Кремля.

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По нашим данным, в последнее время в Лавру постоянно наведывается второй секретарь посольства Российской Федерации в Украине Игорь Шаповалов, который привозит инструкции. Именно с этими инструкциями связаны последние чистки в УПЦ МП, откуда уволили почти все окружение Блаженнейшего Владимира, которое имело проукраинские позиции. Указанные ротации и изменения проведены именно митрополитом Антонием, который еще до сих пор видит себя на престоле.

Архиерейский собор, говорят, планируют провести в Херсонесе, в день крещения Руси, куда прибудет патриарх Кирилл, и там хотят избрать нового предстоятеля УПЦ МП. Кто это будет - Антоний или Онуфрий - сказать трудно. Однако ясно одно - они имеют сильное пророссийское влияние.

Не исключено, что возможна третья кандидатура, которую поддержит и нынешняя украинская власть.