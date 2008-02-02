Милиция и ФСБ не подтвердили задержание украинского политолога

Правоохранительные органы не подтверждают информацию о задержании украинского политолога Сергея Тарана, передает Эхо Москвы. Он пропал в Санкт-Петербурге, куда прилетел в командировку.

Первой об исчезновении политолога сообщила жена Сергея Тарана. По ее словам, последний раз он выходил на связь еще в пятницу. Как утверждает супруга пропавшего Марьяна Матковская, Таран был задержан милицией в аэропорту «Пулково», об этом он якобы сообщил ей сам. Больше на связь политолог не выходил. Между тем, правоохранительные органы Петербурга и службы аэропорта не подтверждают факт задержания Сергея Тарана. По данным милиции, человека с такой фамилией нет в списке задержанных и им ничего не известно о его местонахождении. Украинский политолог возглавлял Международный институт демократий и до недавнего времени входил в политсовет Гражданской партии «Пора». В Петербург он прилетел для участия в съезде российских профсоюзов. Об исчезновении Сергея Тарана его жена уже поставила в известность генерального консула Украины в Санкт-Петербурге. Российские ведомства пока никак не комментируют информацию об исчезновении политолога.

Марьяна Матковская также заявляет, что политолога якобы пытались не пустить на территорию России без объяснения причин. Она считает, что его собираются отправить назад на Украину.