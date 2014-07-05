В Константиновке установили украинский флаг – комбат «Донбасса»

Об этом на своей страничке в Фейсбуке написал командир Добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области «Донбасс» Семен Семенченко.

«Террористы оставили последние два города перед Донецком: Дружковка и Константиновка. Разведгруппы батальона «Донбасс» вошли в город, составляется карта возможных объектов минирования террористами, - сообщил Семенченко,- Над администрацией Константиновки водружен украинский флаг. Флаг «ДНР» пойдет на половой коврик».

Читайте такжеНад Краматорском подняли украинский флаг - очевидцы Он попросил жителей города «не выходить без особой надобности в ночное время - пока это может быть опасно», и пообещал, что «все будет хорошо».