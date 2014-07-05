В Константиновке установили украинский флаг – комбат «Донбасса»
23:51, 05 июля 2014Политика
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В городе Константиновке Донецкой области над зданием администрации города водружен украинский флаг.
В Константиновке над администрацией висит украинский флаг / ТСН
Об этом на своей страничке в Фейсбуке написал командир Добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области «Донбасс» Семен Семенченко.
«Террористы оставили последние два города перед Донецком: Дружковка и Константиновка. Разведгруппы батальона «Донбасс» вошли в город, составляется карта возможных объектов минирования террористами, - сообщил Семенченко,- Над администрацией Константиновки водружен украинский флаг. Флаг «ДНР» пойдет на половой коврик».
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