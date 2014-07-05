Для бойцов Нацгвардии в Польше закупили около 2 тысяч бронежилетов и 6 тысяч касок – Аваков

Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, представляя новое вооружение.

«Продолжается укомплектование Нацгвардии. Сегодня мы просмотрели испытание первой партии бронежилетов и касок, приобретенных на 80 млн грн по спецконтракту у производителя, который поставляет эти средства защиты для формирования НАТО», – сказал министр, добавив, что изделия произведены в Польше.Читайте такжеВ СНБО уверяют, что украинская армия ежедневно получает до 250 бронежилетов

По словам Авакова, деньги на экипировку были выделены из резервного фонда по указанию президента на основании решения СНБО.

Аваков подчеркнул, что после принятия закона об отмене НДС на средства защиты, гвардейцам удалось даже сэкономить на поставке вооружения. Экономия, по словам Авакова, составила порядка 20 млн грн.

Он заявил, что МВД продолжит докупать средства защиты, отметив, что дефицит в такой амуниции все равно не покрыт.

«Мы покроем первую потребность в рядах гвардии и спецбатальонов МВД. Новые жилеты будут заменять те бронежилеты, которые у нас были. Это нормальный процесс», - отметил глава МВД.Читайте такжеВ зону АТО отправлена очередная партия отечественных бронежилетов IV уровня защиты

При этом он уточнил, что стоимость одного комплекта средств защиты составляет порядка 19 тыс грн.

Кроме того, он представил журналистам поставленную в Нацгвардию технику – бытовые и военные машины, спроектированные на основе автомобилей «КрАЗ».

«Это будет целая линейка модификаций - как простые автомобили для передвижения личного состава, в бронированной версии, бытовые машины. Мы исходим из того, что делаем вооружение на отечественной базе. Нам никто не поставляет вооружение, геополитика играет свою роль, мы должны рассчитывать на себя», - подчеркнул Аваков.

Он также добавил, что, кроме КрАЗов, на вооружение скоро поступят бронетранспортеры «Дозор» Харьковского производства, БТР-3 и БТР-4.Читайте такжеНа Львовщине мужчина пожертвовал на приобретение амуниции для военных 60 тысяч гривен

«Правительство также приняло решение - до конца года мы получим средства защиты для авиации. Мы вооружаемся, мы укрепляемся. Нет большей гарантии мира, чем уверенная сила», - резюмировал министр.