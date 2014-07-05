Возле Азовского моря террористы обстреляли пограничников: один погиб, 8 ранены

12:07, 05 июля 2014
Политика
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Во время обстрела около 15 террористов применяли минометы и стрелковое оружие

REUTERS

В Донецкой области, в районе населенного пункта Седово, на побережье Азовского моря сегодня ночью террористы обстреляли пост технического наблюдения пограничников.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, во время обстрела около 15 террористов применяли минометы и стрелковое оружие. 

Нападающие подошли со стороны России на двух маломерных плавсредствах и причалили в районе населенного пункта Седово. На пограничном объекте военнослужащие заняли оборону и приняли бой. Также к месту боя прибыл резерв. 

В результате обстрела один пограничник погиб, восемь получили ранения. 

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Здание объекта разрушено, уничтожен прожектор и служебный автомобиль «УАЗ».

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