Возле Азовского моря террористы обстреляли пограничников: один погиб, 8 ранены

В Донецкой области, в районе населенного пункта Седово, на побережье Азовского моря сегодня ночью террористы обстреляли пост технического наблюдения пограничников.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, во время обстрела около 15 террористов применяли минометы и стрелковое оружие.

Нападающие подошли со стороны России на двух маломерных плавсредствах и причалили в районе населенного пункта Седово. На пограничном объекте военнослужащие заняли оборону и приняли бой. Также к месту боя прибыл резерв.

В результате обстрела один пограничник погиб, восемь получили ранения.

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Здание объекта разрушено, уничтожен прожектор и служебный автомобиль «УАЗ».

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