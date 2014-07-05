В бою под Новоселовкой погибли семь украинских военных

В результате ночного боя возле поселка Новоселовка Донецкой области погибли семь украинских военных, шесть получили ранения, сообщается на странице пресс-центра Антитеррористической операции в Facebook.

Также, согласно сообщению, вчера вечером террористы обстреляли из минометов блокпост в районе поселка Шишково, осуществили нападение на пункт Большая Вергунка.

«Нападение было отбито, погиб один военнослужащий, шестеро ранены», - говорится в сообщении.

В ночь на 5 июля террористы обстреляли пункт пропуска пограничной службы в районе поселка Краснотоловка, Мариновка и в районе населенного пункта Сидово. Ранены пятеро пограничников.

Кроме того, в ночь на 5 июля террористы предприняли штурм позиций АТО в районе горы Карачун.

«В бою подбит один танк и 3 БМП боевиков. В плен сдались три женщины-снайперы. Среди украинских военных один погиб, четверо ранены. Повреждены 2 единицы БМД-2. Осуществлены три сосредоточенных огневых удара по группе террористов, прорывавшихся к блокпосту на горе Карачун», - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре АТО подтвердили, что ночью террористы осуществили попытку обстрела аэропорта Луганск и атаку на опорный пункт украинских десантников. Атака отбита, среди военных – трое раненых.

«Кроме того, украинские военные полностью блокировали трассу Харьков – Ростов-на-Дону в районе села Горохуватое, а передовая группа ВДВ сил АТО пробилась в Артемовск, где разблокировала базу вооружения и полностью взяла ее под свой контроль», - сообщили в пресс-центре АТО.

Относительно подробностей боя под Николаевкой, в АТО отметили, что задержаны в общей сложности более 80 террористов, изъята одна тонна тротила, 2 снаряда 2Ф9, 50 кг аммонита, два мешка селитры, два легковых автомобиля с документами учета с символикой Российской Федерации. Также изъяты множество патронов к стрелковому оружию.

«Силы МВД и Нацгвардии оказывают помощь местному населению», - отмечается в сообщении.

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