Луганск в военное время: на стационарные телефоны звонят в квартиры и спрашивают, не уехали ли хозяева

За два месяца войны город значительно опустел. Молодежь, дети и женщины покинули Луганск, в первую очередь. Остались, в основном, пенсионеры и те, кому просто некуда уехать даже на время. Хотя есть среди оставшихся и настоящие патриоты города, принципиально отказавшиеся уезжать.

Маршрутки и автобусы даже в часы пик не переполнены, как раньше. Автомобилей мало. Так называемые ополченцы угоняют их у владельцев ежедневно, пачками. Выезды из города перекрыты несанкционированными блокпостами, сооруженными из шин, мешков с мусором и старых железяк. В последнее время блокпосты проехать сложнее, чем раньше. Вооруженные до зубов сепаратисты останавливают практически всех, и, в лучшем случае, обыскивают авто с особым пристрастием. В худшем – мАшину могут и вовсе отобрать.

После 21.00 улицы города практически вымирают. Как говорят местные жители, можно ходить голышом – все равно никто не увидит.

Самое страшное для луганчан – звуки сирен и военных самолетов. Несмотря на то, что, в последние дни, эти звуки раздаются чаще, жители города до сих пор не могут относиться к ним спокойно. Даже взрывы, доносящиеся ежедневно со всех сторон, не так страшны.

Сирены и самолеты вызывают настоящую панику: закрываются на ходу магазинчики, ларьки, народ разбегается по сторонам. На руках у каждого жителя Луганска - ключи от подвала или погреба, где можно укрыться. Многие, на случай срочного бегства в бомбоубежище, уже давно приготовили сумки с первым необходимым: документы, деньги, аптечка, одежда. На подъездах некоторых многоэтажек коммунальщики развесили объявления, в которых предупреждают жителей о действиях в случае авианалетов или обстрелов. Сайты Луганского городского совета и самопрвозглашенной «ЛНР» стабильно обнародуют списки мест, где можно укрыться от бомбежек: здания больниц, школ, предприятий, подвальные помещения на 20-100 человек.

Рынок труда и, в целом, бизнес в Луганске, еле подают признаки жизни. Увольнения, закрытия фирм, предприятий, отток профессионалов – обычное дело. Те же, кто еще не закрыл свое ООО, ЧП или ОАО, сократили рабочее время до минимума. Даже единственная надежда города – бюджетообразующее пророссийское ПАО «Лугансктепловоз» - работает с перебоями. На рабочие смены выходит около половины коллектива: многие рабочие уволились, некоторые – ушли в отпуск. Но и те, и другие старались уехать из города, а кто-то и из Украины. Оставшиеся сотрудники «Лугансктепловоза» отмечают, что пока работа есть, но будут ли комплектующие для дальнейшей работы – неизвестно.

По их словам, генеральный директор Павел Цеснек уехал в Чехию и руководит предприятием по скайпу. Большинство руководителей рангом пониже – уволились и уехали в Россию.

1 июля на территорию предприятия залетели три снаряда, но, к счастью, не разорвались. На следующий день их изъяли и увезли саперы. А работников отпустили по домам. Впрочем, ранее рабочим уже довелось «проверить» заводские бомбоубежища: помещения человек на 50 с огромной бочкой воды и лавками.

Отделения банков тоже работают не стабильно. Банковские вклады, пенсии и зарплаты у тех, кто сумел снять деньги, уже давно хранятся «под подушкой» в наличных. Купить валюту просто не возможно.

В работающих магазинах товаров достаточно и они разнообразны. Проблема в другом: цены на продукты растут каждую неделю. Поэтому луганчане впрок запаслись крупами, макаронными изделиями, водой, солью, сахаром, мукой…

Повысились и тарифы на проезд в общественном транспорте. А вот недвижимость упала в цене: продажи квартир и домов «свернулись» еще с зимы. Сейчас некоторые жители Луганска готовы продать 3-комнатную квартиру в спальном районе всего за 10 тыс долларов. Но это невозможно не только из-за отсутствия спроса, но и из-за того, что нотариальная система в области не работает.

Что касается аренды жилья, то, до войны, снять однокомнатную квартиру можно было за 1-1,5 тыс гривен, плюс коммуналка, сегодня аренда аналогичного жилья – 500-700 гривен в месяц. Кроме того, на этом рынке процветает мошенничество. Жители города рассказывают, что в любое время суток на домашний телефон поступают очень тревожные звонки неизвестных лиц. Как правило, мужской голос в трубке спрашивает: «Вы еще живете здесь, не уехали?», после чего связь обрывается.

К примеру, по словам жительницы Артемовского района Луганска, недавно ей позвонили с вопросом: «Бабуля, ты еще тут?». У еще одной пожилой горожанки и вовсе спросили: «Ты еще жива?». Луганчане считают, что таким образом местные преступники выведывают информацию о брошенных переселенцами квартирах…

Криминал, в целом, зашкаливает, так как правоохранителей (ни упитанных ГАИшников, ни ППСников) в городе просто нет. Есть «главные». Это те, на ком надет бронежилет и лицо которого закрывает балаклава. И, конечно, обязательный атрибут – автомат в руках. Эти «зеленые человечки» вызывают у луганчан ужас.

Атмосфера в городе пропитана запахом пороха, смерти, агрессией и отчаянием. Молодежь спивается из-за отсутствия перспектив и, в обозримом будущем, работы. Правда «ЛНР» с радостью принимает парней и мужчин в свою армию. По словам местных жителей, за работу на войне сепаратисты предлагают от 4 до 10 тыс гривен в месяц. Но массы желающих умереть – нет.

Луганчане постарше – клянут украинскую власть, обвиняя президента Петра Порошенко в бездеятельности и нежелании прекращать войну. Те, кто голосовал на референдуме 11 мая (а их в Луганске немало) либо уехали из области, либо остаются жить в военных условиях, из-за страха потерять жилье, которое могут разворовать мародеры. Тем не менее, эти люди все больше ненавидят обе стороны конфликта, с каждым днем теряя надежду на мир… Когда закончится война? Что будет с Донбассом? – главные вопросы, волнующие жителей Луганска. Но вряд ли сегодня кто-то возьмется дать на них ответы.

…Тем не менее, в общей кошмарной атмосфере, луганчане умудряются жить, посещать фитнес-клубы, ходить в гости, праздновать дни рождения, желая друг другу мирного неба над головой. Теперь к этому пожеланию все относятся намного осознанней.

Жанна Курская, Луганск