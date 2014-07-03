Обстановка в зоне АТО под Славянском остается очень напряженной - Полторак

Об этом в эфире "5 канала" сказал командующий Нацгвардии Степан Полторак, пишет Gazeta.ua.

"Обстановка в зоне проведения АТО под Славянском остается очень напряженной. ВСУ наносят целенаправленные удары по районам, где сосредоточены террористические группировки ", - сказал он.

Читайте такжеСилы АТО уничтожили лагерь террористов под Славянском, убиты 250 боевиков

По его словам, в течение последних суток подразделениями Нацгвардии проводилась спецоперация по поиску и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп, вооруженных террористов в лесной местности в окрестностях Славянска. Потерь среди бойцов, которые проводили эту спецоперацию, нет.

"Параллельно с этим подразделения Нацгвардии проводили работу по усилению группировок, принимающих участие в АТО. Вчера прибыл батальон резервистов Нацгвардии, основу которого составляют люди с боевым опытом ", - сообщил Полторак.