В АП назвали условия, при которых Порошенко может возобновить перемирие на Донбассе

Президент Украины может вернуться к режиму неприменения силы на Донбассе, как только будут выполнены главные условия, о которых шла речь в решении Европейского совета 27 июня – двустороннее прекращение огня, установление контроля за границей при мониторинге ОБСЕ, освобождение всех заложников и проведение содержательных консультаций без каких-либо дополнительных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба президента Украины, такую позицию огласил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый сегодня на встрече с дипломатическим корпусом.

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«Президент сделал все для того, чтобы дать шанс всем, кто хочет мира в стране. Но, к сожалению, этот призыв не нашел пока адекватного реагирования. Время действия режима прекращения огня было исчерпано», - сказал Чалый.

Он отметил, что президент остается сторонником мирного разрешения ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Говоря о механизме трехсторонней контактной группы с участием представителя Украины, экс-президента Леонида Кучмы, спецпредставителя председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и посла России Михаила Зурабова, Чалый подчеркнул: «Мы готовы к продолжению консультаций с участием контактной группы в любом приемлемом месте ради поиска путей мирного решения».

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Также Чалый отметил, что ситуация в Украине нуждается в дальнейшей широкой международной поддержке. Он передал благодарность президента Петра Порошенко лидерам государств, которые поддерживают позицию Украины относительно поиска мирных путей урегулирования и с пониманием отнеслись к принятому решению в связи с окончанием режима одностороннего прекращения огня.

Во встрече с послами также принял участие председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, который проинформировал представителей дипкорпуса о ситуации, которая сложилась в Донецкой и Луганской областях.

Это вторая встреча в Администрации президента с руководителями дипломатических миссий, в ходе которой была продолжена практика информирования о ситуации в Донецкой и Луганской областях и действиях президента Украины по ее урегулированию.