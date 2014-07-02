Кравчук не доверяет политикам, которые выдают себя за «голубя мира»

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук раскритиковал политиков, которые выходят из партий и формируют новые политические силы с «мирной философией».

«Все, кто бежит сегодня из партий, которые есть, хочет создать другую партию, так сказать, партию «голубя мира», я таким партиям не доверяю. Согласен, что когда у нас действительно не будет врагов на нашей земле, можно будет искать лучшие варианты мира. Сейчас надо работать параллельно», - сказал Кравчук в эфире Радио Свобода.

По словам бывшего президента, нет «человека мира», когда в доме враг.

«Когда я слышу про эти новые партии: я - человек мира, я задаю вопрос: ко мне в дом пришел враг, забирает мое имущество, мою землю, я говорю: я - человек мира, забирай все. Это такая философия очень опасная. Новые партии уже создаются под лозунгом: человек мира. Нет человека мира, когда у тебя в доме враг. Ты должен его изгнать, уничтожить, и тогда веди мирную политику», - добавил Кравчук.

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По его словам, такие политики пытаются найти возможность сохранить себя в политике. «Происходит хитрая философия. Те, кого уже немного прибили, так как прихлопнули муху, а она еще жива, они ищут другую щелочку, куда можно войти и снова высоким голосом заявляют о своей позиции: мы оппозиция, мы мирные люди, прекратите войну, уходите из Донецка и Луганска, пусть оккупируют их террористы. Это уже просто не философия, а измена», - подчеркнул Кравчук.

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Тем временем, сегодня спикер парламента Александр Турчинов объявил о формировании в Верховной Раде новой депутатской группы «За мир и стабильность», в состав которой вошли 32 народных депутата.

По словам спикера, уполномоченными представителями депутатской группы стали бывшие члены фракции Партии регионов Виталий Грушевский и Евгений Балицкий, а также бывший член фракции коммунистов Александр Присяжнюк (сейчас все трое - внефракционные).