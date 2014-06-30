СНБО: решение о продлении АТО или режима перемирия будет принято сегодня до 22.00

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Решение о продолжении АТО будет принято до 22.00», - сказал Лысенко. При этом он отметил, что решение будет принято президентом Украины Петром Порошенко.Читайте такжеДобровольческие батальоны призывают Порошенко прекратить перемирие и ввести военное положение

Как известно, 27 июня вечером Порошенко принял решение о продолжении перемирия еще на 72 часа.

Несмотря на перемирие, террористы продолжают вести обстрел позиций сил АТО, а также жилых кварталов в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.