СНБО: решение о продлении АТО или режима перемирия будет принято сегодня до 22.00
12:36, 30 июня 2014Политика
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Решение о продолжении антитеррористической операции или режима перемирия в Донецкой и Луганской областях должно быть принято сегодня, 30 июня, до 22.00.
СНБО: решение о продлении АТО или режима перемирия на востоке Украины будет принято сегодня до 22.00 / mil.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
«Решение о продолжении АТО будет принято до 22.00», - сказал Лысенко. При этом он отметил, что решение будет принято президентом Украины Петром Порошенко.Читайте такжеДобровольческие батальоны призывают Порошенко прекратить перемирие и ввести военное положение
Как известно, 27 июня вечером Порошенко принял решение о продолжении перемирия еще на 72 часа.
Несмотря на перемирие, террористы продолжают вести обстрел позиций сил АТО, а также жилых кварталов в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.
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