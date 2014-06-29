Боевики частично захватили военную часть противовоздушной обороны в Донецке А1402.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель пресс-центра АТО Алексей Дмитрашковский.

"Утром произошло нападение на часть противовоздушной обороны. Использовали гранатометы и минометы. Нападение было хорошо спланировано", - сообщил он.

"В результате короткого боя нападавшим удалось захватить часть военнослужащих в плен и часть территории. Остальные военные заняли оборону, защищая плац, столовую и помещения, где расположено материальное обеспечение", - добавил он.

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По словам Дмитрашковского, из техники захвачено два грузовика.

Отвечая на вопрос, Дмитрашковский подтвердил, что в той части находится зенитный ракетный комплекс "Бук".

"Но он нерабочий. Остальные, что работают, находятся на других стратегических объектах", - отметил он.

На вопрос, могут ли боевики его починить, Дмитрашковский ответил: "Я не думаю, что им это нужно".