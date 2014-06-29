На Херсонщине на блокпосту россиян со стороны Крыма появилась установка "Град" - СНБО

14:15, 29 июня 2014
Политика
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Возле села Стрелковое Генического района Херсонской области на блокпосту вооруженных сил России со стороны АР Крым дополнительно появилась установка залпового огня “Град”.

Установка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

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«По данным Госпогранслужбы, на украинско-российской границе в районе села Стрелковое Генического района Херсонской области на блокпосту РФ дополнительно появилась залповая установка “Град”. Также на позиции ПЗРК и пушка», - сказал Лысенко.

По его словам, за последние сутки наблюдается сосредоточение военной техники на границе Украины и административной границе АР Крым, и были попытки блокировать действия пограничных подразделений.

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