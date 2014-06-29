На Херсонщине на блокпосту россиян со стороны Крыма появилась установка "Град" - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

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«По данным Госпогранслужбы, на украинско-российской границе в районе села Стрелковое Генического района Херсонской области на блокпосту РФ дополнительно появилась залповая установка “Град”. Также на позиции ПЗРК и пушка», - сказал Лысенко.

По его словам, за последние сутки наблюдается сосредоточение военной техники на границе Украины и административной границе АР Крым, и были попытки блокировать действия пограничных подразделений.