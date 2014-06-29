В Донецке террористы захватили воинскую часть - СМИ

12:19, 29 июня 2014
Политика
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В Донецке так называемая  "Народная армия Донбасса" захватила воинскую часть.

REUTERS

В Донецке представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" захватили воинскую часть №А-1402, передает корреспондент РБК-Украина.

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По его словам, захват проводило спецподразделение так называемой "Народной армии Донбасса".

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