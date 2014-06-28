В Донецке боевики завладели оружием управления охраны железной дороги

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции. Согласно оперативной сводке, в Ворошиловский райотдел милиции обратился начальник Управления военизированной охраны Управления Донецкой железной дороги и сообщил о том, что 4 неизвестных в камуфляжной форме, вооруженных автоматами, завладели 4 пистолетами ТТ и 5 револьверами «Наган», после чего ушли в неизвестном направлении.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 262 Уголовного кодекса ("похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, совершенное по предварительному сговору группой лиц"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.