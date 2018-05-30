Украинский интерес. Ассоциация без иллюзий и особенности кремлевского миротворчества

Cоглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, за которое сложили головы сотни украинцев, подписано в Брюсселе. Петр Порошенко сделал это символически – ручкой, которая была приготовлена для Виктора Януковича на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013-го. С того времени прошло всего семь месяцев, за которые наша страна серьезно изменилась. Порошенко подчеркнул, что Украина будет стремиться стать членом Европейского Союза. Отрадно отмечать, что украинский президент был в Брюсселе популярнее грузинского коллеги и молдавского премьера. Пакетное подписание Соглашения об ассоциации постсоветскими государствами - не только реанимация «Восточного партнерства», но и возможность наполнения новым смыслом функционирования организации ГУАМ, три из четырех членов которой подписали Соглашение об ассоциации с ЕС.

Но стоит четко понимать, что Соглашение об ассоциации – не индульгенция и не скоростной путь для евроинтеграции одной из крупнейших стран Европы. Украине предстоит пройти весьма продолжительный путь, на котором будет достаточно проблем и неожиданностей. Тот факт, что Европейский Союз сделал «последнее старосветское предупреждение» России, не став вводить третью фазу санкций против Кремля, способен серьезно урезать еврооптимизм украинской элиты. Чтобы добиться реальной евроинтеграции, поддерживаемую большинством граждан нашей страны, нужны будут реальные, зачастую болезненные изменения.

Весьма показательным стало и подписание соглашения о строительстве национального участка газопровода «Южный поток» между российским «Газпромом» и австрийской компанией OMW, которое освятили своим присутствием австрийский и российский президенты. При этом вести переговоры с «Нефтегазом Украины» о возобновлении поставок «голубого золота» российская энергетическая монополия не спешит, более того – ее шеф Алексей Миллер угрожает ограничением поставок европейским энергетическим компаниям, которые осмелятся организовывать реверсные поставки углеводородов в нашу страну.

Еще одну заслуживающую внимания операцию провернул Владимир Путин в контексте конфликта на Донбассе. Неожиданно в качестве посредника в переговорах в рамках Контактной группы был предложен Виктор Медведчук, причем озвучила кандидатуру лидера «Украинского выбора» канцлер Германии Ангела Меркель. Сомнительно, что самый могущественный политик Европы сделала такой выбор без учета рекомендаций «друга Владимира». Кремль может быть доволен, хотя говорить об успешном посредничестве на востоке Украины вряд ли приходится – пророссийские боевики не собираются соблюдать перемирие, которое Путин предлагает продлить на как можно более длительное время.