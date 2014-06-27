В России пытаются вербовать в ряды боевиков украинских заробитчан - СНБО
13:15, 27 июня 2014Политика
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В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявляют о попытках вербовки украинских заробитчан в России в ряды боевиков Донбасса и Луганщины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.
“В России террористы совершают попытки вербовки украинских заробитчан (в ряды боевиков на востоке - УНИАН), поэтому призываем граждан быть бдительными”, - сказал он.
Ранее российский вербовщик рассказал, каким образом набираются люди для участия в боевых действиях в Украине.
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