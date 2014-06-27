В России пытаются вербовать в ряды боевиков украинских заробитчан - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

“В России террористы совершают попытки вербовки украинских заробитчан (в ряды боевиков на востоке - УНИАН), поэтому призываем граждан быть бдительными”, - сказал он.

Ранее российский вербовщик рассказал, каким образом набираются люди для участия в боевых действиях в Украине.