Порошенко: Я пытаюсь уловить момент, когда Путин руководствуется прагматизмом, а не эмоциями

Об этом президент Порошенко сказал в Брюсселе, в эксклюзивном интервью с Кристин Аманпур на телеканале CNN, говорится в сюжете ТСН.Ночь.

Так, на вопрос телеведущей, "как Вы думаете, чем руководствуется господин Путин? Вы разговаривали с ним по телефону накануне. И таких разговоров в это критическое время у Вас было уже несколько. Как Вы думаете, чего он хочет? Вы хотите с ним заключить мирное соглашение?", на что украинский президент ответил, что он готов заключать мир с кем-угодно.

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"Я готов заключать мир с кем-угодно. Я хочу мира своей стране. Не потому, что мы слабые. Не потому, что мы являемся меньшими патриотами, чем кто-то другой. Мы готовы защищать свою страну, а поэтому я не позволю себе не воспользоваться последней возможностью достичь мира. Порой позиция господина Путина прагматична. Порой - очень эмоциональна. Я просто пытаюсь уловить момент, когда он больше руководствуется прагматизмом, а не эмоциями", - заявил Петр Порошенко.