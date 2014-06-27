Порошенко призвал Италию к упрощению процедуры получения виз украинцами

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Итальянской Республики Маттео Ренци, состоявшейся в рамках рабочего визита Порошенко в институты Европейского Союза.

Стороны обсудили следующие шаги мирного плана президента Украины и выразили надежду на скорейшее прекращение насилия и урегулирование ситуации на востоке Украины в соответствии с положениями плана.

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Премьер Италии приветствовал ожидаемое подписание экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которое в том числе откроет новые возможности для развития украинско-итальянского партнерства.

Порошенко и Ренци также обсудили сотрудничество двух стран во время председательства Италии в Европейском Союзе с июля этого года.