Боевики на БРДМ готовятся к штурму воинской части Нацгвардии в Донецке
17:58, 26 июня 2014Политика
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Боевики готовятся штурмовать воинскую часть Нацгвардии в Донецке.
REUTERS
Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, сегодня вечером неизвестные вооруженные преступники, которые назвали себя группировкой «Кальмиус», окружили воинскую часть 3004 Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Донецке.
Террористы требуют от военнослужащих срочно покинуть территорию воинской части и перейти на сторону боевиков.
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Военнослужащие Нацгвардии на требования террористов ответили отказом.
В данное время террористы готовятся к штурму воинской части. На вооружении у них есть БРДМ.
Гвардейцы укрепляют свои позиции и готовятся отбивать штурм.
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