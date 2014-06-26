Боевики на БРДМ готовятся к штурму воинской части Нацгвардии в Донецке

Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, сегодня вечером неизвестные вооруженные преступники, которые назвали себя группировкой «Кальмиус», окружили воинскую часть 3004 Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Донецке.

Террористы требуют от военнослужащих срочно покинуть территорию воинской части и перейти на сторону боевиков.

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Военнослужащие Нацгвардии на требования террористов ответили отказом.

В данное время террористы готовятся к штурму воинской части. На вооружении у них есть БРДМ.

Гвардейцы укрепляют свои позиции и готовятся отбивать штурм.