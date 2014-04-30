Уступки власти возбуждают аппетит террористов - депутат

Такую уверенность в эфире телеканала "112 Украина" высказал депутат Львовского областного совета Андрей Холявка, пишет Gazeta.ua.

По словам политика, попытки заигрывать с экстремистами означают капитуляцию.

"Идти на референдум удовлетворять требования террористов, идти на уступки под дулом автомата категорически неправильно. Это капитуляция. Опыт показывает, что это только возбуждает аппетиты агрессора", - отметил Холявка.

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Он считает, что нынешней власти в Украине необходимо прежде всего завершить антитеррористическую операцию и заняться структурными реформами, которые должны быть направлены в сторону децентрализации власти.

"Абсолютно неудачная сейчас идея проведения референдума. Прежде всего должна быть закончена успешно антитеррористическая операция. После этого должны быть проведены структурные реформы, которые бы дополнили самоуправление реальным содержанием и сняли бы целый ряд вопросов по гиперцентрализации", - пояснил Холявка.