Уступки власти возбуждают аппетит террористов - депутат
Идя на уступки сепаратистам и российским диверсантам на востоке Украины в вопросах проведения референдума, власти провоцируют еще большее обострение конфликта в восточном регионе.
Такую уверенность в эфире телеканала "112 Украина" высказал депутат Львовского областного совета Андрей Холявка, пишет Gazeta.ua.
По словам политика, попытки заигрывать с экстремистами означают капитуляцию.
"Идти на референдум удовлетворять требования террористов, идти на уступки под дулом автомата категорически неправильно. Это капитуляция. Опыт показывает, что это только возбуждает аппетиты агрессора", - отметил Холявка.
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Он считает, что нынешней власти в Украине необходимо прежде всего завершить антитеррористическую операцию и заняться структурными реформами, которые должны быть направлены в сторону децентрализации власти.
"Абсолютно неудачная сейчас идея проведения референдума. Прежде всего должна быть закончена успешно антитеррористическая операция. После этого должны быть проведены структурные реформы, которые бы дополнили самоуправление реальным содержанием и сняли бы целый ряд вопросов по гиперцентрализации", - пояснил Холявка.