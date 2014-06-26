ЕС поддерживает Украину в реализации мирных инициатив - Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Петр Порошенко заявил, комментируя встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер и генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом.

«Сегодня в зале была продемонстрирована поддержка и полное понимание текущей ситуации в Украине, мирных инициатив президента», - сказал Порошенко.

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По его словам, Совет Европы готов оказать Украине «чрезвычайно важную консультативную и экспертную помощь».

«Генеральный секретарь СЕ четко сказал, что он вместе с нами в реализации мирного плана и проведении реформ», - подчеркнул Порошенко.

Президент также сообщил, что во время встречи была достигнута договоренность о возобновлении работы международной панели расследования Совета Европы для обеспечения объективного расследования событий, произошедших на Майдане18-20 февраля и в Одессе 2 мая.

«Это продемонстрирует всему миру прозрачность украинской власти в установлении истины и привлечении к ответственности как тех, кто убивал людей на Майдане, так и тех, кто виновен в событиях в Одессе», - подчеркнул глава государства.