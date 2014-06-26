Власть призвали не впадать в эйфорию из-за отказа РФ вводить армию в Украину

Ключ к успеху в противостоянии с Россией лежит не в умиротворении агрессора, а в широкой поддержке украинским народом курса на твердое отстаивание национальных интересов.

Об этом говорится в комментарии организации украинских дипломатов "Майдан иностранных дел" об отмене постановления Совета Федерации РФ относительно использования российских войск на территории Украины.

В организации отметили, что такое решение Москвы очевидно обусловлено широкой мобилизацией украинского общества и его готовностью противостоять агрессору и успехами украинских сил в проведении АТО.

Кроме того, по мнению дипломатов, на это решение повлияло уменьшение поддержки сепаратистов среди населения Востока Украины, формирование международного имиджа России как страны-агрессора и наращивание негативных ожиданий относительно перспектив развития экономики России, в том числе на фоне неблагоприятных тенденций, связанных с западными санкциями.

В то же время, "Майдан иностранных дел" предостерег официальный Киев и общественность от чрезмерной эйфории по поводу уменьшения непосредственной угрозы вторжения российских войск, поскольку Кремль не отказался от воплощения так называемой "доктрины Путина", которая заключается в том, что любая страна зоны влияния Кремля, которая осуществляет политику, противоречащую его интересам, должна быть готова к противостоянию с Россией, в том числе вооруженному.

"Майдан иностранных дел" прогнозирует, что Кремль будет продолжать попытки дестабилизации ситуации на Востоке и одновременно выдвигать к Украине ряд требований, в частности относительно федерального устройства, законодательного закрепления внеблокового статуса, фиксации переговорной субъектности региональных квази-элит, предоставление русскому языку статуса второго государственного, разоружения нерегулярных сил, "инклюзивности" процесса конституционной реформы, прекращение "политических репрессий" и др.

В этом контексте, украинскому руководству необходимо исходить из непринятия никаких ультимативных требований с российской стороны, которые можно было бы квалифицировать как прямое вмешательство во внутренние дела государства или ограничение суверенитета, отмечают дипломаты.

Напомним, 25 июня Совет Федерации передумал использовать российскую армию в Украине.