Кандидатура Медведчука в переговорном процессе была навязана - Бессмертный

Об этом в эфире "5 Канала" заявил бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный, пишет Gazeta.ua.

"С 2005 года Медведчук стучится в двери украинской политики. Кандидатура Медведчука в этом процессе была навязана. Безусловно на это нужно было давать ответ", - сказал он.

Читайте такжеПорошенко не делегировал в Донецк Шуфрича и Медведчука - Чалый

"Вчера состоялась инаугурация сепаратистского образования, президентом которого является Медведчук. Безусловно, он не может в этой ситуации быть без своего верного оруженосца народного депутата Нестора Шуфрича", - отметил дипломат.

Напомним, в составе посреднической переговорной группы Медведчук и Шуфричем ведут переговоры с представителями ДНР и ЛНР для достижения мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.