Кандидатура Медведчука в переговорном процессе была навязана - Бессмертный
Кандидатура Виктора Медведчука в начатом вчера переговорном процессе была навязана.
Об этом в эфире "5 Канала" заявил бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный, пишет Gazeta.ua.
"С 2005 года Медведчук стучится в двери украинской политики. Кандидатура Медведчука в этом процессе была навязана. Безусловно на это нужно было давать ответ", - сказал он.
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"Вчера состоялась инаугурация сепаратистского образования, президентом которого является Медведчук. Безусловно, он не может в этой ситуации быть без своего верного оруженосца народного депутата Нестора Шуфрича", - отметил дипломат.
Напомним, в составе посреднической переговорной группы Медведчук и Шуфричем ведут переговоры с представителями ДНР и ЛНР для достижения мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.