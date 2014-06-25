Минобороны: За дни перемирия произведен обмен 10 заложниками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед заседанием правительства.

Отвечая на соответствующий вопрос, Коваль отметил, что цифра постоянно меняется.

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“По Минобороны это более 10 человек за эти дни обменяли”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Украины Петр Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня прекращено с 22 часов 20 июня до 10 часов 27 июня.