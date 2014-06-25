Минобороны: За дни перемирия произведен обмен 10 заложниками
14:34, 25 июня 2014Политика
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И. о. министра обороны Михаил Коваль заявляет, что за дни перемирия был произведен обмен 10 заложниками.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед заседанием правительства.
Отвечая на соответствующий вопрос, Коваль отметил, что цифра постоянно меняется.
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“По Минобороны это более 10 человек за эти дни обменяли”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Украины Петр Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня прекращено с 22 часов 20 июня до 10 часов 27 июня.
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