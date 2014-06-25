В СБУ подтвердили гибель 4 сотрудников в сбитом под Славянском вертолете

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Грустно и больно на душе от тяжелой, непоправимой утраты. 24 июня при исполнении служебных обязанностей погибли четверо сотрудников Службы безопасности Украины. Трагически оборвалась жизнь молодых людей, достойных и надежных сотрудников, верных товарищей, настоящих патриотов Украины», - говорится в сообщении.

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«Чувство отчаяния, горечи и боли терзает душу, но эта безжалостная смерть не разрушит то хорошее и прекрасное, что осталось после них – безграничное уважение и, безусловно, память – долгую и светлую», - прибавили в СБУ.

«Наши сотрудники с честью и достоинством до конца исполняли свой воинский долг – защищали Отчизну. Светлая и добрая память навсегда останется в сердцах тех, кто работал с ними, кто знал и уважал их», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 июня под Славянском Донецкой области террористы сбили из ПЗРК украинский вертолет Ми-8, в результате чего погибли 9 военнослужащих, включая 3 членов экипажа, находившихся на борту.

По данным и.о. начальника управления по работе с личным составом Вооруженных сил Украины Александра Розмазнина, «на борту этого вертолета вместе с нашими военнослужащими были офицеры СБУ, и это де-факто".