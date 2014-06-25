В Шахтерске боевики отобрали у человека с ограниченными возможностями два автомобиля

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

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Так, согласно оперативной сводке, 23 июня в Шахтерский городской отдел милиции обратился инвалид 3-й группы и сообщил, что вечером пятеро неизвестных в масках и камуфляжной форме, угрожая автоматами, завладели двумя его автомобилями, которые стояли во дворе дома.

Сумма нанесенного ущерба составляет 450 тыс. гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Проводится расследование.