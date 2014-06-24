В школе на Луганщине нашли тело погибшего пограничника
17:21, 24 июня 2014Политика
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На территории школы найдено тело младшего сержанта Луганского пограничного отряда.
REUTERS
Об этом сообщила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.
Отмечается, что вчера, 23 июня в 08.30 на территории школы, расположенной в с. Давыдово-Никольское (Луганская область), местной жительницей обнаружено тело молодого человека.
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Личность погибшего установлена – младший сержант Луганского пограничного отряда гр. Побединский А.Ю. 1992 г.р.
У погибшего выявлены огнестрельные ранения грудной клети и головы.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 115 ч. 1 УК Украины. Принимаются меры по установлению обстоятельств произошедшего.
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