Комиссия Украина-НАТО обсудит возможную помощь альянса

Как сообщает штаб-квартира НАТО, заседание комиссии Украина-НАТО состоится в Брюсселе в среду, 25 июня, сразу после завершения заседания Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел.

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Ожидается, что Павел Климкин расскажет о приоритетах новоизбранного президента Петра Порошенко. Министры стран-членов НАТО также обсудят возможную поддержку и рассмотрят дополнительные конкретные меры, направленные на улучшение оборонных возможностей.

Вопрос политических следствий попыток России перекроить силой карту Европы министры обсудят во время обеда. В тот же день состоится встреча с партнерами по операции в Афганистане ISAF.

Непосредственно встреча министров начнется вечером во вторник за рабочим ужином, во время которого будет обсуждаться политика открытых дверей.