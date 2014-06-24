Глава МИД Германии обсудит с Порошенко и Яценюком ситуацию в Украине

На сегодня запланированы переговоры главы немецкого внешнеполитического ведомства с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком, сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине, ZN.UA.

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"Франк-Вальтер Штайнмайер проведет переговоры относительно актуальной ситуации с президентом Украины Петром Порошенко, а также с премьер-министром Арсением Яценюком", - сообщает посольство.

Переговоры с Петром Порошенко начнутся в 12.00, после чего глава МИД Германии пообщается с прессой возле администрации президента.