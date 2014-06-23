Германа Ван Ромпея уполномочили подписать СА с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня в Люксембурге.

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Решение было принято без обсуждения, процедурой по умолчанию по пункту А.

Также сегодня Европейский совет принял ряд решений, которые предоставляют ЕС право подписать те части СА с Украиной, которые еще ​​не были подписаны.

Также Совет согласовал временное применение определенных частей СА, которые начнут действовать даже до того, как все 28 государств-членов ЕС ратифицируют документ. К таким частям относятся положения о зоне свободной торговли. Ожидается, что зона свободной торговли начнет действовать с этой осени после ратификации украинским парламентом.

Текст Соглашения об ассоциации буле подписан во время саммита ЕС 27 июня.