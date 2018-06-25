Вехи недели. Президентский дуплет, очередная газовая война и предчувствие досрочных выборов
Петр Порошенко не только распорядился остановить активные действия силовиков на востоке Украины, но и легко добился утверждения своих выдвиженцев парламентом. В Верховной Раде принудительно готовятся к досрочным парламентским выборам, на которые есть внушительный общественный запрос. Россия начала новую газовую войну против Украины.
Пятый Президент отлично понимает, что решение проблем Донбасса является залогом его успешной каденции. Поэтому Петр Порошенко 20 июня отправился на восток Украины, где объявил о недельном прекращении огня. Основу для принятия этого решения создали украинские силовики, сумевшие восстановить огневой контроль практически над всей российско-украинской границей и постепенно теснящие террористов. В ДНР и ЛНР на президентское предложение о перемирии реагировать не собираются, что было ожидаемо и предсказуемо. Для непримиримых боевиков глава государства приготовил «план Б», о подробностях которого пока предпочитает не распространяться. Вряд ли совпадением является тот факт, что запасной вариант решения донбасского кризиса может быть запущен только после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, запланированного на 27 июня.
Стоит обратить внимание, что мирный план Порошенко, пусть и с огромными оговорками, фактически вынуждено было поддержать российское руководство. Конечно, это не отменяет факта массированных поставок через российско-украинскую границу оружия и боевой техники сепаратистам, но вынужденная гибкость Путина внушает осторожный оптимизм. С другой стороны, властелин Кремля запускает в качестве посредника своего кума и проверенного политического партнера Виктора Медведчука, взявшегося представлять интересы сепаратистов в диалоге с ОБСЕ. Среди очевидных задач российской внешней политики – попытка сорвать подписание упомянутого Соглашения об ассоциации.
Вторым удачным «выстрелом» в исполнении Порошенко стало практически беспроблемное утверждение Верховной Радой предложенных им кандидатур на должности генерального прокурора, министра иностранных дел и председателя правления Национального банка. Каждый выдвиженец получил более 300 голосов в свою поддержку. Очевидно, что в парламентско-президентской республике глава государства должен оперативно заполнять кадровую «шахматку» по своей квоте. Поэтому-то Порошенко пообещал активистам Майдана в скором времени укрепление силового блока. Пока же отметим, что генпрокурору Виталию Яреме придется в скором времени стать карающим мечом главы государства, шефу МИДа Павлу Климкину – продвигать украинские интересы за рубежом, а главе НБУ Валерии Гонтаревой – оберегать гривну от потрясений.
Одной из причин лояльности Верховной Рады является нескрываемое нежелание депутатского корпуса идти на досрочные парламентские выборы. В борьбе против их проведения фракции «Батькивщина» и «Свобода» едва не протащили постановление, предусматривающее введение военного положения на Донбассе. После провала этой инициативы попутчики власти приняли решение сменить тактику и зарегистрировали постановление о самороспуске Верховной Рады. Реализации этой идеи должны предшествовать принятие решения о системе проведения выборов и утверждение нового состава Центризбиркома. Некоторые политики определенно рассчитывают заговорить проблему, но другие уже готовятся к будущей кампании. Кто-то не распускает оставшиеся с президентской кампании избирательные штабы, кто-то – создает новые политические партии или меняет руководство в старых.
Тема непростых отношений с Россией еще долго будет оставаться актуальной для украинских политиков. Хотя «Газпром» уже неделю не поставляет «голубое золото» в Украину, паники в действиях правительства пока не наблюдается, более того – Кабинет Министров начал подготовку к отопительному сезону без учета в энергетическом балансе российского газа. Третья российско-украинская газовая война на этот раз началась летом, что обуславливает ее пока негромкое ведение. Еще один фактор – ЕС на этот раз не станет всецело выступать на стороне России, фактически сорвавшей газовые переговоры с Украиной.