Вехи недели. Президентский дуплет, очередная газовая война и предчувствие досрочных выборов

Пятый Президент отлично понимает, что решение проблем Донбасса является залогом его успешной каденции. Поэтому Петр Порошенко 20 июня отправился на восток Украины, где объявил о недельном прекращении огня. Основу для принятия этого решения создали украинские силовики, сумевшие восстановить огневой контроль практически над всей российско-украинской границей и постепенно теснящие террористов. В ДНР и ЛНР на президентское предложение о перемирии реагировать не собираются, что было ожидаемо и предсказуемо. Для непримиримых боевиков глава государства приготовил «план Б», о подробностях которого пока предпочитает не распространяться. Вряд ли совпадением является тот факт, что запасной вариант решения донбасского кризиса может быть запущен только после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, запланированного на 27 июня.

Стоит обратить внимание, что мирный план Порошенко, пусть и с огромными оговорками, фактически вынуждено было поддержать российское руководство. Конечно, это не отменяет факта массированных поставок через российско-украинскую границу оружия и боевой техники сепаратистам, но вынужденная гибкость Путина внушает осторожный оптимизм. С другой стороны, властелин Кремля запускает в качестве посредника своего кума и проверенного политического партнера Виктора Медведчука, взявшегося представлять интересы сепаратистов в диалоге с ОБСЕ. Среди очевидных задач российской внешней политики – попытка сорвать подписание упомянутого Соглашения об ассоциации.

Вторым удачным «выстрелом» в исполнении Порошенко стало практически беспроблемное утверждение Верховной Радой предложенных им кандидатур на должности генерального прокурора, министра иностранных дел и председателя правления Национального банка. Каждый выдвиженец получил более 300 голосов в свою поддержку. Очевидно, что в парламентско-президентской республике глава государства должен оперативно заполнять кадровую «шахматку» по своей квоте. Поэтому-то Порошенко пообещал активистам Майдана в скором времени укрепление силового блока. Пока же отметим, что генпрокурору Виталию Яреме придется в скором времени стать карающим мечом главы государства, шефу МИДа Павлу Климкину – продвигать украинские интересы за рубежом, а главе НБУ Валерии Гонтаревой – оберегать гривну от потрясений.

Одной из причин лояльности Верховной Рады является нескрываемое нежелание депутатского корпуса идти на досрочные парламентские выборы. В борьбе против их проведения фракции «Батькивщина» и «Свобода» едва не протащили постановление, предусматривающее введение военного положения на Донбассе. После провала этой инициативы попутчики власти приняли решение сменить тактику и зарегистрировали постановление о самороспуске Верховной Рады. Реализации этой идеи должны предшествовать принятие решения о системе проведения выборов и утверждение нового состава Центризбиркома. Некоторые политики определенно рассчитывают заговорить проблему, но другие уже готовятся к будущей кампании. Кто-то не распускает оставшиеся с президентской кампании избирательные штабы, кто-то – создает новые политические партии или меняет руководство в старых.

Тема непростых отношений с Россией еще долго будет оставаться актуальной для украинских политиков. Хотя «Газпром» уже неделю не поставляет «голубое золото» в Украину, паники в действиях правительства пока не наблюдается, более того – Кабинет Министров начал подготовку к отопительному сезону без учета в энергетическом балансе российского газа. Третья российско-украинская газовая война на этот раз началась летом, что обуславливает ее пока негромкое ведение. Еще один фактор – ЕС на этот раз не станет всецело выступать на стороне России, фактически сорвавшей газовые переговоры с Украиной.