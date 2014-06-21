В МИД назвали атаку на «Изварино» попыткой сорвать мирный план Порошенко

Нападение вооруженных боевиков на пункт пропуска «Изварино» (Луганская обл.), которое произошел ночью, 20 июня, свидетельствует, что они пытаются сорвать план президента Украины Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«20 июня 2014 г. незаконно вооруженные формирования с использованием тяжелого оружия, в т.ч. минометов, атаковали пограничный пункт «Изварино», нарушив тем самым режим прекращения использования силы и сознательно пытаясь сорвать процесс мирного урегулирования в восточных регионах Украины», - говорится в комментарии МИД.

При этом сообщается, что по информации Министерства обороны Украины, подразделения Вооруженных сил Украины, задействованные в антитеррористической операции, не применяли и не применяют артиллерию и минометы во время проведения мероприятий по восстановлению режима государственной границы Украины.

В сообщении подчеркивается, что согласно плану президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, критично важным для достижения безотлагательной деэскалации ситуации в регионе является безусловное соблюдение режима прекращения использования силы.

Читайте такжеВ Госпогранслужбе рассказали о причине боя в «Изварино»

«В этой связи, подчеркиваем крайнюю необходимость избегать любых провокаций наподобие тех, которые имели место на пограничном пункте «Изварино», - подчеркнули в МИД.