Боевики пока не выдвинули требований для освобождения 8 наблюдателей ОБСЕ

Восемь гражданских наблюдателей ОБСЕ остаются в плену сепаратистов. Четырех удерживают в Донецке уже 25 дней, еще четверо находятся в неволе в Луганске 22 суток, говорится в сюжете ТСН.

Связь с ними установить удалось. По словам представителя наблюдательной миссии, пленные коллеги живы и невредимы. Больше подробностей в ОБСЕ не раскрывают, потому что за кулисами продолжаются попытки освободить членов миссии. Но террористы до сих пор не озвучили своих требований.

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"Мы не можем сказать больше, потому что ситуация не решена и она очень сложная. Люди, которые их захватили, до сих пор не выдвинули никаких требований. Но мы призываем к их немедленному и безоговорочному освобождению", - заявил пресс-секретарь миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.