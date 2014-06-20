ЕС призвал Россию публично поддержать мирный план Порошенко конкретными действиями

Соответствующее заявление Внешней службы ЕС распространено в пятницу в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент агентства УНИАН.

"Мы приветствуем президента Порошенко за его усилия и призываем все стороны использовать это время, чтобы переломить тенденцию постоянного ухудшения безопасности и гуманитарной ситуации в Восточной Украине. Все стороны должны соблюдать условия мирного плана и активно способствовать его реализации", - говорится в заявлении.

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Кроме того, ЕС призывает Российскую Федерацию "использовать для этого все свое влияние и публично конкретными действиями поддержать этот план".

В заявлении отмечается, что в следующий понедельник Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудит последнее развитие событий и дальнейшие шаги ЕС. ЕС напомнил, что с этой целью на заседании пригласили выступить новоназначенного министра иностранных дел Украины Павла Климкина.