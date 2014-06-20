В Следственном комитете РФ заявляют, что Украина якобы обстреляла территорию России

В Следственном комитете РФ заявляют, что территория России была обстреляна со стороны Украины, проводится проверка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В настоящее время на территории Украины в районе Должанска идет боестолкновение, в результате которого подверглась обстрелу территория Российской Федерации. На место происшествия незамедлительно выехала группа следователей СК России для осмотра и фиксации доказательств обстрела российской территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.