Возле Красного Лимана в боях с террористами убиты 12 украинских военных

По информации активистов Штаба защиты национального Днепропетровской области, которые находятся на Востоке в месте проведения АТО, во время боевых действий возле Красного Лимана убиты 12 и ранены 25 бойцов 25-й Днепропетровской ВДБ ВСУ.

Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook штаба.

"Бои продолжаются. Штаб будет сообщать о ходе событий. Дистанционно Штаб национального защиты также координирует процесс доставки раненых в больницы ближайших областей и приобщил волонтеров для оказанию первой помощи тем, кто героически защищает территорию Украины от российских агрессоров", - говорится в сообщении.