Возле Красного Лимана в боях с террористами убиты 12 украинских военных
10:37, 20 июня 2014Политика
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Возле Красного Лимана убиты 12 и ранены 25 украинских военных.
Украинские военные / “Голос Украины”, Александр Клименко
По информации активистов Штаба защиты национального Днепропетровской области, которые находятся на Востоке в месте проведения АТО, во время боевых действий возле Красного Лимана убиты 12 и ранены 25 бойцов 25-й Днепропетровской ВДБ ВСУ.
Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook штаба.
"Бои продолжаются. Штаб будет сообщать о ходе событий. Дистанционно Штаб национального защиты также координирует процесс доставки раненых в больницы ближайших областей и приобщил волонтеров для оказанию первой помощи тем, кто героически защищает территорию Украины от российских агрессоров", - говорится в сообщении.
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