В Украине могут создать министерство по делам вынужденных переселенцев - депутат

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Валерий Пацкан заявляет, что сейчас рассматривается возможность создания еще одного министерства в правительстве, которое бы занималось вопросами вынужденных переселенцев.

Об этом он сообщил во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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Пацкан объяснил, что в случае, если министерство будет создано, оно будет заниматься вопросами вынужденных переселенцев как из Крыма, так и тех, кто выезжает из зоны АТО.

“Мне бы не хотелось сейчас говорить о точной дате, когда оно будет создано, но я знаю, что переговоры по этому поводу уже ведутся, и состоялся разговор с президентом о том, что украинцев в этих местах нельзя оставлять один на один со своими проблемами”, - сказал Пацкан.

В то же время представитель омбудсмена Ирина Кушнир высказала мнение, что создание министерства по делам вынужденных переселенцев не решит их проблем.

Она считает, что не нужно создавать еще одно министерство, а нужно, чтобы чиновники человечно относились к вынужденным переселенцам.

Кушнир отметила, что проблема в том, что чиновники, которые должны заниматься проблемами вынужденных переселенцев, относятся к своим обязанностям формально и, по сути, отфутболивают тех, кто к ним обращается.

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“Центры помощи уже созданы. Это координационные центры, которые занимаются вопросами переселенцев. Чиновникам нужно подходить к делу не формально, не класть трубку и говорить, что сейчас выходной, что сейчас уже поздно, вечер. Необходимо, чтобы они приезжали к переселенцам, собирали информацию. Но, к сожалению, они этого не делают. Видят эти проблемы только волонтеры, там нет чиновничьего аппарата. Поэтому не нужно создавать дополнительные органы, а работать на местах”, - сказала Скорняк.

Она привела пример, когда переселенцы обращаются на горячую телефонную линию, а им говорят, чтобы они оставили свои контакты, что с ними свяжутся через 30 дней. “Нужно понимать, что у переселенцев нет ни выходных, ни отпусков, и они не могут ждать 30 дней. Также у них даже нет доступа к Интернету”, - сказала Кушнир.