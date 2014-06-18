СМИ: Судья из окружения Януковича вернулся в Конституционный суд

Сегодня Высший административный суд Украины рассмотрел дело по иску Вячеслава Овчаренко к Верховной Раде Украины о признании действий противоправным и обязательстве совершить определенные действия, сообщает издание Юридическая практика.

В иске требовалось признать незаконным принятие парламентом постановления «О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи» от 24 февраля 2014 № 775-VII, которым Овчаренко был уволен с должности судьи КСУ.

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«Суд вынес решение в пользу истца», – сообщил корреспонденту «ЮП» адвокат истца Олег Александрович.

Бывший председатель КСУ мотивирует свой иск несоблюдением процедур, которым должны следовать при увольнении судьи КСУ за нарушение присяги, пишет "Украинская правда".

Вячеслава Овчаренко связывает с Виктором Януковичем давнее знакомство. В Межигорье даже нашли проектную документацию на дом Овчаренко.

В начале 80-х оба работали на производственном объединении "Орджоникидзеуголь": Янукович в должности директора автобазы, Овчаренко – юристом.

В 2002 году Вячеслав Овчаренко возглавлял Енакиевский горсуд. Именно при нем были утеряны уголовные дела по осуждению Януковича.

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В августе 2006 года Верховной Радой Украины Овчаренко назначен судьей КСУ. Спустя семь лет - 18 июля 2013 года Вячеслав Овчаренко стал председателем КСУ.

Немаловажную роль сыграл Овчаренко в 2010 году. Он был одним из тех судей КСУ, которые признали неконституционной политическую реформу 2004 года. В результате отмены поправок, наделили Януковича широкими полномочиями