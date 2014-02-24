Верховная Рада уволила 5 судей Конституционного суда

Украины приняла постановление о реагировании на факты нарушения судьями Конституционного суда Украины присяги судьи.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 307 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, предлагается досрочно прекратить полномочия и уволить судей КСУ за нарушение присяги судьи Анатолия Головина, Михаила Колоса, Марию Маркуш, Вячеслава Овчаренко, Александра Пасенюка.

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Также и.о. Президента Украины в соответствии с постановлением предлагается досрочно прекратить полномочия и уволить судей КСУ за нарушение присяги судьи, которые были назначены Президентом Украины, - Юрия Баулина и Сергея Вдовиченко.

Кроме того, постановляется предложить Совету судей Украины в трехдневный срок созвать внеочередной съезд судей Украины, на котором рассмотреть вопрос досрочного прекращения полномочий и уволить судей КСУ за нарушение присяги судьи, которые были назначены съездом судей Украины: Василия Бринцева, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Олега Сергейчука и Наталию Шапталую.

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Это постановление вступает в силу с момента его принятия.

В пояснительной записке отмечается, что целью принятия этого постановления является осуществление мер по формированию нового состава КСУ с целью устранения негативных социально-политических и правовых последствий изменения Конституции Украины решением КСУ от 30 сентября 2010 года, устранения негативных последствий и недопущения преследования лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий на всей территории Украины в период с 21 ноября 2013 года и до вступления в силу данного закона.

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Как отметил во время представления постановления внефракционный народный депутат Юрий Деревянко, он просит, в частности, Генпрокуратуру привлечь к ответственности этих лиц и не допустить возможности выезда судей КСУ за пределы Украины.

Также Генеральной прокуратуре поручается возбудить уголовное производство по факту вынесения решения КСУ №20-РП/2010 от 30 сентября 2010 года и привлечь всех виновных лиц к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2010 года КС отменил Конституционную реформу 2004 года, вернув в действие текст Основного закона, одобренного парламентом в 1996 году. Таким образом, Украина вернулась к президентско-парламентской форме правления.