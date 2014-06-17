Николаевская область передаст армии новый самолет взамен сбитого террористами - губернатор

Николаевская область передаст Вооруженным Силам Украины новый самолет взамен сбитого террористами Ил-76 в Луганске 14 июня.

Как сообщили в пресс-службе председателя Николаевской облгосадминистрации, об этом сообщил губернатор Николаевской области Николай Романчук сегодня в Доманевке после личного приема граждан, отвечая на вопросы журналистов по поводу разговоров о такой передаче.

Губернатор «чтобы не было слухов» подтвердил данную информацию.

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Он сказал, что уже проинформировал об этом Министерство обороны Украины. Самолет будет передан «месяца через полтора».

«Мы хотим отдать самолет нашим военным, чтобы он служил интересам Родины», - сказал Романчук.

Что это будет за самолет, откуда и кто его оплатит, не уточняется.

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Как сообщал УНИАН, 14 июня около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса «теракт».