В батальоне "Донбасс" появились женщины-бойцы: "Они хорошо поднимают планку"
16:50, 17 июня 2014Политика
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В батальоне "Донбасс" появилась женская группа.
В батальоне появились девушки-военнослужащие / Скриншот
Девушки, прошедшие Майдан, готовятся к боевым действиям на Востоке. По словам инструкторов, девушки "очень поднимают планку".
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"Они пришли сюда, потому что они патриоты. Мы считаем, что это подвиг. У них отдача - 100%, в то время, как у мужчин - процентов 50, от силы - 70", - говорят в батальоне.
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