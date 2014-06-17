В Горловке на блокпосту "ДНР" боевики похитили 4 грузовика с продуктами - СМИ

14:29, 17 июня 2014
Политика
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В настоящее время местонахождение автомобилей и водителей неизвестно.

wikimedia.org

В Горловке Донецкой области на блокпосту самопровозглашенной Донецкой народной республики неизвестные люди похитили 4 грузовика с продуктами для магазинов АТБ.

Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах. 

По его словам, 16 июня на блокпосту ДНР на перекрестке неизвестные в масках с огнестрельным оружием остановили 4 автомобиля МАЗ. 

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"Водители перевозили товар для супермаркетов «АТБ-Маркет». В настоящее время местонахождение автомобилей и водителей неизвестно. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказал собеседник "ОстроВа". 

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