В Горловке на блокпосту "ДНР" боевики похитили 4 грузовика с продуктами - СМИ

В Горловке Донецкой области на блокпосту самопровозглашенной Донецкой народной республики неизвестные люди похитили 4 грузовика с продуктами для магазинов АТБ.

Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 16 июня на блокпосту ДНР на перекрестке неизвестные в масках с огнестрельным оружием остановили 4 автомобиля МАЗ.

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"Водители перевозили товар для супермаркетов «АТБ-Маркет». В настоящее время местонахождение автомобилей и водителей неизвестно. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказал собеседник "ОстроВа".